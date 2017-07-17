В России могут запретить продажи алкоголя в выходные дни

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В Министерстве здравоохранения России изучают возможность запрета продажи алкоголя в выходные дни.
По данным газеты «Известия», данная мера рассматривается в рамках Стратегии формирования здорового образа жизни населения.
Ожидается, что ограничение продажи алкоголя в выходные дни будет иметь положительный эффект. Варианты реализации этого решения прорабатываются Минздравом совместно с другими ведомствами.
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