В России отменяют открепительные удостоверения на выборах

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Отмену открепительных удостоверений на выборах одобрила во втором чтении Госдума.
Законопроект предусматривает отмену открепительных удостоверений на некоторых выборах: избиратель, находящийся в день выборов в другом городе или регионе получит возможность проявить свою гражданскую позицию, просто подав заявление в избирательную комиссию по месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России.
Также в пакете законопроектов, который поддержал комитет Государственной Думы РФ по госстроительству и законодательству, предлагается перенос даты выборов президента России в 2018 году с 11 на 18 марта.
20/05/2017
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