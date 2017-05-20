В России отменяют открепительные удостоверения на выборах

Отмену открепительных удостоверений на выборах одобрила во втором чтении Госдума.

Законопроект предусматривает отмену открепительных удостоверений на некоторых выборах: избиратель, находящийся в день выборов в другом городе или регионе получит возможность проявить свою гражданскую позицию, просто подав заявление в избирательную комиссию по месту своего нахождения в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией (ЦИК) России.

Также в пакете законопроектов, который поддержал комитет Государственной Думы РФ по госстроительству и законодательству, предлагается перенос даты выборов президента России в 2018 году с 11 на 18 марта.