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В Салаире в ДТП погибли 2 человека

7 июня в районе пересечения улиц Поскребышева и Полевой в г. Салаир Гурьевского муниципального района 45-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением, съехал с дороги и сначала врезался в опору уличного освещения, а затем в дерево.

В результате дорожно-транспортного происшествия 2 человека погибли. Водитель находился в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в связи с чем, был лишен права управления транспортом.

Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

Кроме того, прокуратура взяла на контроль ход процессуальной проверки.

 

 

 

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
08/06/2022
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