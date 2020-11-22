В Самаре прошел международный очно-заочный фестиваль-конкурс театров и студий моды

Будет ли изменён в Кемерове маршрут №51А по просьбе горожан Горожане, которые просили удлинить один из популярных маршрутов Кемерова, оказались в меньшинстве....

Человек погиб в ДТП с улетевшей в кювет фурой в Кузбассе Полосы не поделили водители фуры с прицепом, которая везла дерево, и легковой автомобиль. По словам...

В Кузбассе медик, заразившийся коронавирусом после вакцинации, выздоровел Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале ноября стало известно, что в Кузбассе медицинский работник...