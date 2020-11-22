В Самаре прошел международный очно-заочный фестиваль-конкурс театров и студий моды

В фестивале-конкурсе среди детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с нарушением слуха) «DEAFile 2020» приняли участие коллективы из 10 городов России и зарубежья. Театр-студия моды «Волшебная иголочка» Тисульской общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки Кемеровской области – Кузбасса представил на конкурс видеозапись с демонстрацией двух коллекций.
Коллекция «Благородные птицы», заняла третье место в номинации «Костюм – художественная идея». Коллекция «Мелодия воды» - на втором месте в номинации «Перформанс».
Хорошо потрудились руководители коллектива Людмила Юрьевна Кузнецова, Нина Владимировна Четвергова, Анна Александровна Гончарова и учащиеся Валентина Лысяк (9 класс), Виктория Хрущева (выпускница), Сара Флеменг (5класс), Слава Шимонаев (7 класс), Сергей Соколов (6класс).
При благоприятной эпидемиологической обстановке коллектив примет очное участие в гала-концерте в городе Самара, где состоится награждение победителей и лауреатов конкурса театров и студий моды.
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