Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Самаре прошел международный очно-заочный фестиваль-конкурс театров и студий моды

В фестивале-конкурсе среди детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с нарушением слуха) «DEAFile 2020» приняли участие коллективы из 10 городов России и зарубежья. Театр-студия моды «Волшебная иголочка» Тисульской общеобразовательной школы-интерната психолого-педагогической поддержки Кемеровской области – Кузбасса представил на конкурс видеозапись с демонстрацией двух коллекций.
Коллекция «Благородные птицы», заняла третье место в номинации «Костюм – художественная идея». Коллекция «Мелодия воды» - на втором месте в номинации «Перформанс».
Хорошо потрудились руководители коллектива Людмила Юрьевна Кузнецова, Нина Владимировна Четвергова, Анна Александровна Гончарова и учащиеся Валентина Лысяк (9 класс), Виктория Хрущева (выпускница), Сара Флеменг (5класс), Слава Шимонаев (7 класс), Сергей Соколов (6класс).
При благоприятной эпидемиологической обстановке коллектив примет очное участие в гала-концерте в городе Самара, где состоится награждение победителей и лауреатов конкурса театров и студий моды.

Образование
Тисуль
kuzbassnews.ru
22/11/2020
Образование
Тисуль
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Будет ли изменён в Кемерове маршрут №51А по просьбе горожан
Горожане, которые просили удлинить один из популярных маршрутов Кемерова, оказались в меньшинстве....
Человек погиб в ДТП с улетевшей в кювет фурой в Кузбассе
Полосы не поделили водители фуры с прицепом, которая везла дерево, и легковой автомобиль. По словам...
В Кузбассе медик, заразившийся коронавирусом после вакцинации, выздоровел
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в начале ноября стало известно, что в Кузбассе медицинский работник...
Ушёл из жизни первый выпускник КузГТУ
Георгий Корницкий был одним из первых выпускников Кемеровского горного института (в настоящее время...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus