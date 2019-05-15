Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский турнир по панкратиону на кубок князя Александра Невского

Это отборочные соревнования на международный турнир Первенство Евразии, который пройдет в конце июня в Иркутске. В сборную Кемеровской области вошли двое воспитанников Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Роман Давлятов и Сергей Казеннов (тренер-преподаватель Семен Валерьевич Никифоров). Ребята стали бронзовыми призерами турнира, и теперь они являются кандидатами в члены сборной России по панкратиону.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
15/05/2019
Спорт
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Крупный кузбасский разрез может стать банкротом
Один из банков требует признать банкротом разрез «Краснобродский Южный». Причина - долг в 8,5...
Кузбасским шахтерам повысили пенсию
Пенсия горняков в Кемеровской области увеличилась. Средний размер доплаты составит 4158,43 рублей.
Международный терминал аэропорта Кемерова снесут
Международный терминал кемеровского аэропорта снесут к осени 2019 года. На его месте планируют...
За пять лет в Кузбассе отремонтируют 73 школы
В Кузбассе за пять лет отремонтируют 73 школы и лицея. Об этом заявил губернатор Сергей Цивилев....
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2019
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus