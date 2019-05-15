В Санкт-Петербурге прошел Всероссийский турнир по панкратиону на кубок князя Александра Невского
Это отборочные соревнования на международный турнир Первенство Евразии, который пройдет в конце июня в Иркутске. В сборную Кемеровской области вошли двое воспитанников Тяжинской детско-юношеской спортивной школы Роман Давлятов и Сергей Казеннов (тренер-преподаватель Семен Валерьевич Никифоров). Ребята стали бронзовыми призерами турнира, и теперь они являются кандидатами в члены сборной России по панкратиону.
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