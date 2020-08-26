В селе Бекет Яйского округа открылся после ремонта памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны

Кемеровские ТЦ и детские сады проверили из-за сообщений о минировании Осведомлённый источник рассказал корреспонденту NGS42.RU, что эвакуации в Кемерово начались утром....

В Кузбассе 98 человек заболели коронавирусом По их данным за 26 августа, у 98 человек выявили вирус. При этом один мужчина из Кемерова 1943 года...

В Кемерове задержали напавшего с ножом на горожанина мужчину Сотрудники полиции установили личность мужчины, который с ножом в руках преследовал горожанина с...