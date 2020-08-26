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В селе Бекет Яйского округа открылся после ремонта памятник землякам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны

Это стало возможным благодаря региональному проекту инициативного бюджетирования, смысл которого заключается в софинансировании работ населением и бюджетами разного уровня.
Из 125 жителей села ушедших на фронт 90 человек не вернулись домой. Учащиеся местной школы в образе ангелов, спустившихся с небес, представили односельчанам музыкально-танцевальную композицию. Затем в память о погибших земляках были зажжены свечи, к мемориалу возложили цветы.

Общество
Яя
kuzbassnews.ru
26/08/2020
Общество
Яя
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Новости Кузбасса

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