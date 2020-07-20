В селе Березово после капремонта открылся многофункциональный школьный стадион

Современный многофункциональный школьный стадион в селе Березово начал работу 17 июля после капитального ремонта по областной госпрограмме «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса». На модернизацию спорткомплекса из областного бюджета направлены 23,76 млн рублей, из муниципального — 2, 64 млн рублей.

На стадионе уложили искусственное покрытие, установили трибуны на 300 мест, разместили площадку для воркаута, оборудовали круговую беговую дорожку длиной 250 метров и прямую дорожку на 100 метров. В состав обновленного комплекса вошли волейбольная и баскетбольная площадки, поле для мини-футбола. Установлено освещение, которое позволит всем желающим заниматься спортом по вечерам и рано утром.



На стадионе будут проходить занятия физкультурой учеников березовской школы, соревнования, рассказали в администрации Кемеровского муниципального округа. В зимнее время будет подготовлена лыжная трасса.