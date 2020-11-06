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В селе Благовещенка Мариинского района модернизировано уличное освещение и установлена детская площадка

Работы проведены в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Освещение обновлено на главной улице села – Трактовой. Длина ее 3,4 км, здесь расположены все основные объекты социальной сферы: администрация, сельский клуб, библиотека, магазины.
В селе проживает более 1 тысячи человек, и все, так или иначе, бывают на этой улице практически ежедневно. Здесь ездят школьный и пассажирские автобусы. Родители водят ребятишек в детсад. Освещение не менялось около 15 лет. Теперь в темное время суток здесь будет комфортно находиться. Детский игровой комплекс установлен в центре, у Дома культуры. Это первая игровая площадка за всю историю села.
Работы выполнены на средства консолидированного бюджета. В софинансировании приняли участие и местные жители. В общей сложности на реализацию проектов затрачено более 1,1 млн. рублей.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
06/11/2020
Общество
Мариинск
Новости Кузбасса

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