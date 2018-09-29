В селе Борисоглебское Тяжинского района прошла акция «Добро в село»

В рамках всероссийского проекта по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов сюда прибыла выездная бригада медиков. Местные жители получили возможность оперативно пройти диагностику сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также узнать о наличии факторов риска развития заболеваний.

Областной врач кардиолог кардиодиспансера принял 21 пациента. На приёме у терапевта побывали 17 пациентов. В ходе акции было записано 22 плёнки электрокардиограммы, проведено 15 ультразвуковых исследований. Флюорографическое обследование прошли 52 человека.

Во всероссийской акции «Добро в село» приняли участие волонтёры из областного центра – 2 учащихся медицинского колледжа и 1 студент пятого курса, педиатрического факультета медицинского университета.