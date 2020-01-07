В селе Изындаево Тяжинского района прошла развлекательная программа с элементами театрализации

В Ермиши определили самые спортивные семьи 5 января в спортивной школе «Факел» в Ермиши прошли семейные соревнования «Папа, мама, я –...

В во дворах домов в Междуреченске с прошлого года не вывозили мусор Жители кузбасского города пожаловались, что ответственная организация с прошлого года не очищала...

Синоптики прогнозируют небольшое похолодание Яндекс.Погода передает, что в Прокопьевске утром и днем будет пасмурно, вечером и ночью возможен...