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В селе Изындаево Тяжинского района прошла развлекательная программа с элементами театрализации
Помимо конкурсно-концертной программы «Веселье да смех у нас лучше всех!» в сельском Доме культуры были организованы выставка-дегустация чая, выставки произведений мастеров декоративно-прикладного искусства и материалов о космонавте Алексее Архиповиче Леонове.
Все участники конкурсов получили призы. Помощь в организации праздника оказал индивидуальный предприниматель Валерий Павлович Мотовилов.
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