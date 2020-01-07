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В селе Изындаево Тяжинского района прошла развлекательная программа с элементами театрализации

Помимо конкурсно-концертной программы «Веселье да смех у нас лучше всех!» в сельском Доме культуры были организованы выставка-дегустация чая, выставки произведений мастеров декоративно-прикладного искусства и материалов о космонавте Алексее Архиповиче Леонове.
Все участники конкурсов получили призы. Помощь в организации праздника оказал индивидуальный предприниматель Валерий Павлович Мотовилов.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/01/2020
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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