В селе Колыон Ижморского округа открылась обновленная спортивная площадка

Ее благоустроили на территории школы в рамках программы инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива». Колыон участвует в региональной программе уже второй год. В прошлом году в селе была установлена детская игровая площадка, а в нынешнем году благоустроили спортивную площадку.
Новый спортивный комплекс включает в себя волейбольно-баскетбольную площадку, беговую дорожку, прыжковую яму и футбольное поле. При его сооружении учтены современные требования к спортивному оборудованию, отдельные зоны площадки имеют специальное безопасное покрытие, что соответствует требованиям безопасности.
Мероприятие началось с вокальной композиции «Расцветай, моя Россия», которую исполнила заведующая Колыонским сельским Домом культуры Ольга Александровна Осинцева. В торжественной церемонии открытия площадки приняли участие заместитель главы Ижморского округа Александр Владимирович Аксенчук и начальник Колыонского территориального отдела Михаил Борисович Котлягин. С ответным благодарственным словом выступили директор школы Лилия Александровна Крылатова и представитель от родителей - Татьяна Васильевна Диль.
Под руководством учителя физической культуры Александра Михайловича Рользинга прошла спортивная эстафета среди школьников. Таким образом, колыонцы опробовали новую беговую дорожку.
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