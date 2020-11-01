В селе Колыон Ижморского округа открылась обновленная спортивная площадка

Заморозки до -10 прогнозируют в Хакасии и на юге Красноярского края В воскресенье, 1 ноября, в регионе ожидаются переменная облачность, местами мокрый снег, ветер до...

В Новокузнецке 9-летний ребёнок пострадал в ДТП В Новокузнецке в результате столкновения двух автомобилей пострадал 9-летний ребёнок. Авария...

В Новокузнецк направляется еще 44 автобуса по проводимой транспортной реформе В Новокузнецке продолжается транспортная реформа, в рамках которой пополняется автопарк. Сейчас на...