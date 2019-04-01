В селе Краснинском Промышленновского района открылся спортивный зал

На капитальный ремонт спортивного зала Краснинской школы направлены 3 млн рублей из средств федерального бюджета и 2 млн рублей из средств местного бюджета.
На эти средства проведены электромонтажные работы: полностью заменена электропроводка, установлены светодиодные светильники, новый трехфазный счетчик, выключатели и розетки. Пол - залит тяжелым бетоном, уложен спортивным линолеумом. Стены отштукатурены и окрашены водоэмульсионными составами, установлены деревянные ограждения для защиты батарей, рулонные стеновые протекторы, входные железные двери с доводчиком.
Оборудованы душевые комнаты – установлены трапы, титан на 100 литров, душевые стойки, новые двери. В зале произведена замена системы отопления, установлены два баскетбольных щита.
В новом спортивном зале учащиеся смогут заниматься волейболом, баскетболом, мини-футболом, гимнастикой. Школа пополнилась спортивным оборудованием на общую сумму 150 тыс. рублей: закуплены гимнастические маты, канат, шведские стенки, баскетбольные, волейбольные, футбольные мячи, мячи для метания.
Фото: пресс-служба АКО
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