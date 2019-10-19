В селе Кубитет Тяжинского района отремонтировали дороги

В 2019 году в Кемерове откроют три новых детских сада В 2019 году в Кемерове откроются три новых детских сада в рамках нацпроекта «Демография». Об этом...

В Новокузнецке разыскали без вести пропавших школьников Сотрудники УМВД России по г. Новокузнецку разыскивают без вести пропавших несовершеннолетних Ивана...

ГИБДД: в Кузбассе ожидаются дожди, мокрый снег и гололёд Госавтоинспекция предупреждает жителей Кузбасса о том, что 17 октября в регионе ожидаются дожди,...