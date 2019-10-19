В селе Кубитет Тяжинского района отремонтировали дороги

Дороги по улице Зеленая и до кладбища находились в аварийном состоянии. Ремонт здесь никогда не проводился. Лишний раз по такой дороге машины не проезжали.
Сейчас дорога по улице Зеленая отсыпана щебнем. Местные жители остались довольны качеством проведенного ремонта. Дорога до кладбища также отсыпана щебнем, у центрального входа на кладбище сделана разворотная площадка.
Дорожный ремонт занял всего три дня, что говорит о слаженной работе подрядчика ООО «Бытовик».
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