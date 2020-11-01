В селе Малая Салаирка Гурьевского округа открылся обновленный Дом культуры

В рамках федеральной программы «Культура малой родины» в здании 1989 года постройки проведен капитальный ремонт кровли и крыльца, обновлены фасад и внутренняя отделка. Кроме того, было закуплено и установлено профессиональное световое и звуковое оборудование и видеопроектор, заменено оформление сцены, пошиты новые концертные костюмы.

Общее финансирование по программе составило более 3,5 млн рублей, в том числе из федерального бюджета — 2,9 млн рублей, областного — 595 тыс. рублей, местного — 100 тыс. рублей.

На базе РДК проводятся районные торжественные приемы и праздники. Также здесь работают 30 клубных объединений, в которых занимаются 316 жителей Малой Салаирки и ближайших деревень. В их числе вокально-инструментальный ансамбль сотрудников МЧС «Роза ветров», ансамбль русской песни «Задоринка», дизайн-студия «Магия моды».