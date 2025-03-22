В селе Малопичугино Тяжинского округа состоялся фольклорный праздник «Жаворонки»

На Руси его отмечали 22 марта. Это особый день в народном календаре, связанный с приходом весны. Главные его приметы – прилет птиц и весеннее равноденствие. В старину изображения птиц выпекали в виде летящих жаворонков. В песнях ими «закликали» – звали Весну, просили испеченную птичку «принести ключи», чтобы «отпереть весну-лето и запереть зиму».

В Малопичугинском сельском Доме культуры ведущая познакомила ребят с традициями и историей праздника «Жаворонки» или «Сороки». Фольклорный праздник сопровождался исполнением весенних песен – веснянок, закличек, смысл которых заключается в приглашении, призыве весны и птиц.

Сначала дети отгадывали загадки про птиц, а затем приняли участие в мастер-классе «Жаворонки». Юные умельцы своими руками изготовили весенних птичек.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности