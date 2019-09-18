В селе Малопичугино Тяжинского района проходит реконструкция мемориала

Рецидивистка из Новокузнецка напала с ножом на жительницу Осинников Жительница Новокузнецка с ножом в руках пыталась ограбить свою знакомую в Осинниках. Новокузнечанка...

В Новокузнецке усовершенствуют систему помощи детям, больным раком Сегодня губернатор Кузбасса проводит свой рабочий день в Новокузнецке. Он посетил детскую больницу...

«Металлург-Запсиб-2003» вышел в финал первенства России Команда под руководством тренера Евгения Горбунова уже вошла в число лучших в России по 2003 году...