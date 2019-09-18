В селе Малопичугино Тяжинского района проходит реконструкция мемориала

Уже произведена замена изгороди на штакетник, огорожено 164 погонных метра, куда вошли стела и Парк ветеранов. В настоящее время демонтируется плитка от изгороди до стелы и вокруг неё. Реконструкция мемориала участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов стала возможной благодаря спонсорской помощи СПК «Пичугинский» (руководитель Георгий Константинович Артемьев).
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