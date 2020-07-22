В селе Новоподзорново установлена новая спортивно-игровая площадка

Власти Новокузнецка хотят узнать мнение людей о городской среде Власти Новокузнецка решили продлить опрос на эту тему ещё на месяц. Мэрию интересует, какие...

Губернатор пригласит президента на празднование 300-летия Кузбасса В регионе продолжается подготовка к празднованию 300-летия Кузбасса. Осенью будет утверждён...

Губернатор пригласит президента на празднование 300-летия Кузбасса В регионе продолжается подготовка к празднованию 300-летия Кузбасса. Осенью будет утверждён...