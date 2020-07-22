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В селе Новоподзорново установлена новая спортивно-игровая площадка

На эти цели израсходовано около 300 тысяч рублей. Это средства облбюджета в рамках регионального проекта «Твой Кузбасс – твоя инициатива», местного бюджета и жителей села. На площадке для детей установлены шведская стенка, качели, горка, песочница и спортивные тренажеры.
В 2020 году проекты по благоустройству детских спортивно-игровых площадок будут реализованы еще в 6 населенных пунктах Тяжинского муниципального округа: деревне Георгиевка, селах Ступишино, Кубитет, Чулым, поселках Листвянка и Итатский.

Общество
Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
22/07/2020
Общество
Спорт
Тяжин

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