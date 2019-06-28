В селе Преображенка Тяжинского района открылся реконструированный мемориал

Мемориальный комплекс возвели к 25-летию Великой Победы. С тех пор центр села переместился, поэтому его решили перенести из запустевшего сквера к школе. Центральную фигуру солдата отреставрировали и дополнили поднимающимся в небеса журавлиным клином из 12 металлических птиц. Все работы, от проектирования до строительно-монтажного этапа, преображенцы выполнили за собственный счет.

Мемориальный комплекс создан по инициативе жителей села Преображенка – Михаила Тимофеевича Кудринского, Александра Владимировича Нестеренко и Василия Сергеевича Бердник. На гранитных плитах увековечены имена 368 участников Великой Отечественной войны.

Почётное право открыть мемориал, было предоставлено Главе Тяжинского муниципального района Сергею Николаевичу Кошкину и ветерану труда, отдавшему многие годы жизни работе с ребятами в ученической производственной бригаде Преображенской средней школы, Александру Александровичу Луневу.

Перед собравшимися выступили начальник департамента военно-мобилизационной подготовки администрации Кемеровской области Ерем Гекторович Арутюнян, глава Преображенского сельского поселения Виктор Николаевич Божко, настоятель храма Преображения Господня поселка Тяжинский протоиерей Василий Страдомский и другие. Участники строительства мемориала получили заслуженные награды, а школьники, вступившие в ряды Юнармии – сертификаты.

Воспитанники детского сада села Преображенка и юнармейцы команды «Барс» Тяжинской средней школы № 3 прочитали стихи посвященные труженикам тыла и подарили присутствующим бумажных журавликов, сделанных своими руками.

В память о земляках павших в годы Великой Отечественной войны, а также о ветеранах, не доживших до сегодняшнего дня, была объявлена минута молчания. Затем прозвучал оружейный салют славы, к мемориалу возложили цветы. По случаю открытия в селе мемориального комплекса, работники культуры и самодеятельные артисты подготовили концертную программу.