В селе Прокопьево Тяжинского округа работники культуры шьют медицинские маски

Необходимым материалом сотрудников сектора Сандайского сельского Дома культуры – филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности и библиотеки обеспечила Тяжинская районная больница.
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по...
|
Власти Кузбасса делают всё возможное для защиты жителей от коронавируса. Губернатор Кемеровской...
|
Синоптики обещают в Абакане аномальную жару на этой неделе - до +29 градусов.
|
На территории Кемеровской области было развёрнуто девять контрольно-пропускных пунктов. Об этом...