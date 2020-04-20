В селе Прокопьево Тяжинского округа работники культуры шьют медицинские маски

Путин призвал изучить лучшие практики регионов по борьбе с COVID-19 Президент России Владимир Путин потребовал внедрять эффективные практики российских регионов по...

На четырёх территориях Кузбасса ввели масочный режим Власти Кузбасса делают всё возможное для защиты жителей от коронавируса. Губернатор Кемеровской...

В Абакане обещают до +29 градусов Синоптики обещают в Абакане аномальную жару на этой неделе - до +29 градусов.