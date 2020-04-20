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В селе Прокопьево Тяжинского округа работники культуры шьют медицинские маски

Необходимым материалом сотрудников сектора Сандайского сельского Дома культуры – филиала центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности и библиотеки обеспечила Тяжинская районная больница.

Здоровье
Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
20/04/2020
Здоровье
Культура
Тяжин
Новости Кузбасса

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