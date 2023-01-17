В селе Ступишино Тяжинского округа после капитального ремонта открылся фельдшерско-акушерский пункт

Работы по обновлению ФАПа проведены в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». Финансирование составило около 3 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

В Ступишино проживают 350 человек, в том числе 70 детей. Фельдшерско-акушерский пункт общей площадью 192,9 квадратных метров находится в двухэтажном здании 1994 года постройки. Здесь ни разу не проводился капитальный ремонт, дело ограничивалось только лишь косметическим. На время работ жители села получали медицинскую помощь в Тяжинской районной больнице, которая находится в 15 километрах от села Ступишино.

В обновленном ФАПе установлены деревянные оконные и дверные блоки, напольное покрытие, автоматическая система пожарной сигнализации и энергосберегающие светильники, проложена новая электропроводка,.

Кроме этого, фельдшерско-акушерский пункт оснастили необходимым оборудованием: дефибриллятором, электрокардиографом, пульсоксиметром, портативным анализатором для исследований уровня сахара крови, холестерина и гемоглобина. Для транспортировки малоподвижных пациентов предусмотрены носилки, спинальный щит с устройством для фиксации головы. Для новорожденных есть кислородный ингалятор и одеяло с подогревом.

В ФАПе предусмотрено оказание пациентам плановой и неотложной медицинской помощи, проведение профилактических мероприятий. По графику в медпункт осуществляют выезд бригады врачей узких специальностей. Важно, что в фельдшерско-акушерском пункте проведен высокоскоростной интернет. Благодаря этому фельдшер сможет проводить телемедицинские консультации.