В сельских Домах культуры Тяжинского округа проходят фольклорные праздники

В Малопичугинском СДК - филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности» в рамках Года культурного наследия народов России прошло фольклорное мероприятие «Петров день». Работники культуры рассказали присутствующим об особенностях и традициях связанных с этим днем. Празднуется он 12 июля, именно с этого дня на селе начинался сенокос, шла заготовка лечебных трав. Также организаторы мероприятия рассказали и показали, как вручную убирали сено. Дети и сами поучаствовали в уборке сена.

Работники Тяжино-Вершинского СДК - филиала совместно с библиотекой провели фольклорный праздник «Берегиня Покосница». Ведущая познакомила присутствующих с историей праздника, рассказала о сенокосных традициях на Руси. «Берегиня Покосница» – это кукла-оберег, изображающая женщину во время заготовки сена.

Организаторы подготовили для участников праздника веселые игры и конкурсы. Также ребятишки собирали траву граблями, вязали снопы, скирдовали стожки сена. Кроме того для детей провели мастер-класс по изготовлению куклы-оберега.