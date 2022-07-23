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В сельских Домах культуры Тяжинского округа проходят фольклорные праздники

В Малопичугинском СДК - филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности» в рамках Года культурного наследия народов России прошло фольклорное мероприятие «Петров день». Работники культуры рассказали присутствующим об особенностях и традициях связанных с этим днем. Празднуется он 12 июля, именно с этого дня на селе начинался сенокос, шла заготовка лечебных трав. Также организаторы мероприятия рассказали и показали, как вручную убирали сено. Дети и сами поучаствовали в уборке сена.
Работники Тяжино-Вершинского СДК - филиала совместно с библиотекой провели фольклорный праздник «Берегиня Покосница». Ведущая познакомила присутствующих с историей праздника, рассказала о сенокосных традициях на Руси. «Берегиня Покосница» – это кукла-оберег, изображающая женщину во время заготовки сена.
Организаторы подготовили для участников праздника веселые игры и конкурсы. Также ребятишки собирали траву граблями, вязали снопы, скирдовали стожки сена. Кроме того для детей провели мастер-класс по изготовлению куклы-оберега.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/07/2022
Культура
Тяжин
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