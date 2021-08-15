В сельских клубах Тисульского округа проходят различные детские мероприятия

Ленинск-кузнечане пожаловались на принуждение к увольнению из хлебокомбината-банкрота Прокуратура начала проверку. Ленинск-кузнечане пожаловались в соцсетях на то, что почти 300 человек...

Крыша в новой кузбасской школе за 842 млн рублей протекла сразу после открытия В настоящее время протечек нет, материального ущерба нет, 1 сентября школа начнет работу, как и...

Врач в Новокузнецке обматерила пациентку с высокой температурой и отказалась ее лечить Российский врач обматерила жительницу Новокузнецка, у которой была температура 39, и отказалась...