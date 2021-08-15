В сельских клубах Тисульского округа проходят различные детские мероприятия

В Усть-Колбинском Доме культуры отметили День военно-морского флота, провели игровую программу для детей «По морям, по волнам». Работники Дома культуры в Полуторнике воплотили в жизнь проект «Русская изба». Теперь здесь работает своя музейная комната и будут проходить народные праздники, мастер-классы по народно-прикладному творчеству, занятия ансамбля шумовых инструментов.
В Третьяковском Доме культуры провели праздник костюмов из цветов «Цветочная феерия». Участницы демонстрировали костюмы из цветов, изготовленные своими руками. В Листвянке работники Дома культуры посетили детский сад и провели «День сказок». В Дворниково культработники провели игровую программу «Мы веселые туристы».
В Берчикульском Доме культуры прошел праздник «В гостях у тети Кошки». Ребята отвечали на вопросы викторины, разгадывали кроссворды, рисовали портреты кошек и играли в «Кошки-мышки».
В Кайчакском Доме культуры прошла познавательная беседа «Мир лекарственных растений». Детей познакомили с некоторыми лекарственными растениями, рассказали, как их правильно собирать, хранить и применять.
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