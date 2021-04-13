В сельских учреждениях культуры Тяжинского округа прошел единый клубный день, посвященный Дню космонавтики

Работники Преображенского СДК-филиала Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности совместно с работниками библиотеки провели для детей познавательную программу «Навеки будут вместе Гагарин и апрель».

В Бороковском секторе Акимо-Анненского СДК прошел День информации «Знаменитые космонавты Кузбасса». Работники Листвянского СДК совместно с библиотекой провели для детей викторину «Этот загадочный космос».

В Почаевском секторе Октябрьского СДК прошла викторина «Эра космоса», в Итатском ГДК – познавательная программа для детей «Космическая одиссея», в Малопичугинском СДК – конкурсная программа «Юные космонавты», в Нововосточном СДК – викторина «Космос это...».

В Новоподзорновском СДК состоялся мастер-класс «Занимательный космос», а также прошла игровая программа «Летим в космос». В Кубитетском СДК для детей прошла познавательно-развлекательная программа «Космический рейс».

В Чулымском СДК состоялись познавательно-игровая программа «Космические старты». Также ребята посмотрели фильм «Первый полет в космос»

В Тяжиновершинском СДК-филиале прошли познавательная и игровая программы «Космические корабли», «Космос и вселенная», выставка рисунков и декоративно-прикладного искусства «Полет в космос»

Жители Тяжинского округа приняли участие во Всероссийском флешмобе «Я на улице Гагарина! Поехали!», посвященном 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина в космос.