В сельскохозяйственной отрасли

В Тяжинском районе заготовка кормов для животноводства проходит в сложных погодных условиях.
Хозяйства заготовили сенажа более 50 % к потребности, а сена – всего лишь около 40 % (при этом, основная часть площадей многолетних трав уже скошена). Сельхозпредприятия района имеют по 10 кормовых единиц на условную голову крупного рогатого скота, при областном значении в 6 кормовых единиц.
Напряжение создаёт накладка заготовки кормов на начало уборки зерновых культур. Поэтому аграрии Тяжинского района прилагают максимум усилий для решения этих проблем. Хозяйства основательно готовятся к уборочной страде-2017.
В Тяжинском районе продуктивность дойного стада составляет 13,5 кг на фуражную корову, к уровню прошлого года – плюс 0,8 кг.
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