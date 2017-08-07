Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В сельскохозяйственной отрасли

В Тяжинском районе заготовка кормов для животноводства проходит в сложных погодных условиях.
Хозяйства заготовили сенажа более 50 % к потребности, а сена – всего лишь около 40 % (при этом, основная часть площадей многолетних трав уже скошена). Сельхозпредприятия района имеют по 10 кормовых единиц на условную голову крупного рогатого скота, при областном значении в 6 кормовых единиц.
Напряжение создаёт накладка заготовки кормов на начало уборки зерновых культур. Поэтому аграрии Тяжинского района прилагают максимум усилий для решения этих проблем. Хозяйства основательно готовятся к уборочной страде-2017.
В Тяжинском районе продуктивность дойного стада составляет 13,5 кг на фуражную корову, к уровню прошлого года – плюс 0,8 кг.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
07/08/2017
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на понедельник
Синоптики кемеровского Гидрометцентра дали прогноз на понедельник, 7 августа. По их словам, в...
Двухлетний мальчик погиб под колесами микроавтобуса в Прокопьевске
В городе Прокопьевске произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором под...
Российские подводники стали лучшими на первенстве мира в Томске
Сборная России заняла первое место в общекомандном зачете на первенстве мира по подводному плаванию...
Производителей мяса в Кузбассе оштрафовали на миллион рублей
«За выявленные нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено 350...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2017
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus