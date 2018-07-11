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В сельскохозяйственной отрасли Тяжинского района

На фермах Тяжинского района насчитывается 1253 буренки, удой на одну фуражную корову составляет 12,1 кг (-2,0 к уровню прошлого года).
В колхозе «Боровской» 177 коров, удой на 1 фуражную корову составляет 11,6 кг (-1,5). В СПК «Пичугинский» 410 коров, удой на 1 фуражную корову – 13,3 кг. В ИП КФХ Росликов С. В. (ООО «Кутузова») 200 коров, удой на 1 фуражную корову – 14,7 кг (-1,3). В ООО «Совхоз «Тяжинский» 410 коров, удой на 1 фуражную корову – 9,6 кг (-4,4).
На показателях производства молока продолжает сказываться ряд негативных факторов: зимовка, выход скота на пастбища, наличие кормов, кадровая проблема.
В отрасли растениеводства сегодня проводится планомерный цикл работ: уход за посевами, работы на паровых полях, начата заготовка кормов для животноводства.
Погодные условия посевной – введение режима ЧС, цены на горюче-смазочные материалы, способные уничтожить все сельское хозяйство, плюс снижение цен на сельскохозяйственную продукцию делают обстановку в отрасли сложной и напряженной.

Экономика
Тяжин
kuzbassnews.ru
11/07/2018
Экономика
Тяжин
Новости Кузбасса
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