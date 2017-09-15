В семье юргинцев родилась тройня

Малыши появились на свет в областном клиническом перинатальном центре им. Л. А. Решетовой 16 августа. В настоящее время мама и младенцы находятся под присмотром специалистов в отделении патологии новорожденных № 2 и чувствуют себя хорошо. Вес младенцев при рождении составил от 1 кг. 480 гр. до 1 кг. 720 гр., рост от 39 до 44 сантиметров.
Сыновья Елисей, Алёша и дочь Алиса родились в семье Шинкевич из Юрги. Мама детей Анастасия и отец Алексей – индивидуальные предприниматели.
В семье есть старший сын - 11-летний Артемий.
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