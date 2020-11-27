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В Шерегеше погиб лыжник

25 ноября текущего года  в 15 часов 20 минут местного времени поступило сообщение, что на горе Зеленая спортивно-туристического комплекса «Шерегеш» обнаружено тело 23-летнего жителя города Мыски. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка.

Предварительно установлено, что пострадавший с другом спускался с горы  на лыжах по оборудованному склону.  При движении молодой человек решил использовать камень, находящийся с краю оборудованной трассы, в качестве трамплина и совершил прыжок. При этом лыжник не рассчитал скорость и траекторию полета, в результате  он упал на камни и ударился головой, после чего перестал подавать признаки жизни. Друг  вызвал спасателей, которые  тело потерпевшего спустили  к подножию горы, вызвали следственную группу.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего.

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kuzbassnews.ru
27/11/2020
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