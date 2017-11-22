В Шерегеше погиб лыжник из Тюмени

22 ноября 2017 года в Шерегеше на горе «Зеленая» обнаружено тело 59-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.
По предварительной информации, мужчина в компании друзей прибыл отдыхать на горнолыжный курорт из Тюмени. Компания съезжала по несанкционированной трассе, но у подножия горы друзья не дождались одного из них. Мужчины попытались связаться с ним по рации, однако лыжник не ответил. К этому моменту его тело обнаружили другие отдыхающие и вызвали спасателей.
Предположительно мужчина не справился с условиями спуска: помимо неподготвленной трассы были сложные погодные условия - снег и сильный ветер.
Врачи констатировали смерть потерпевшего.
22/11/2017
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