В Шерегеше погиб лыжник из Тюмени

22 ноября 2017 года в Шерегеше на горе «Зеленая» обнаружено тело 59-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

По предварительной информации, мужчина в компании друзей прибыл отдыхать на горнолыжный курорт из Тюмени. Компания съезжала по несанкционированной трассе, но у подножия горы друзья не дождались одного из них. Мужчины попытались связаться с ним по рации, однако лыжник не ответил. К этому моменту его тело обнаружили другие отдыхающие и вызвали спасателей.

Предположительно мужчина не справился с условиями спуска: помимо неподготвленной трассы были сложные погодные условия - снег и сильный ветер.

Врачи констатировали смерть потерпевшего.