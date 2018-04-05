В Шерегеше пройдет фестиваль GrelkaFest

С 6 по 15 апреля в Шерегеше пройдет VI фестиваль GrelkaFest.
В программе — спуски с горы Зеленая в карнавальных и купальных костюмах, конкурс красоты «Мисс Шерегеш», турнир по боссаболу, прыжки на лыжах и сноубордах в бассейн, парад ди-джеев и многое другое.
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