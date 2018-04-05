В Шерегеше пройдет фестиваль GrelkaFest

В Кемерове установили личность мужчины, тело которого найдено в реке Мужчина, тело которого несколько дней назад обнаружили в Искитимке, в течение полугода числился...

Сергей Цивилев встретился с бизнесменами Кемеровской области Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев встретимся с предпринимателями, работающими с...

Песков анонсировал встречу Путина с врио губернатора Кузбасса Президент России Владимир Путин в четверг примет врио губернатора Кемеровской области Сергея...