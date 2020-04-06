В Шерегеше росгвардейцы пресекли пьяную езду на мотоцикле

В вечернее время в поселке Шерегеш экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на улице Дзержинского заметил водителя мотоцикла «Урал» без регистрационных знаков и защитного шлема. Его манера вождения была небезопасной - транспортное средство виляло на проезжей части из стороны в сторону.
При виде патрульного автомобиля мотоциклист прибавил скорость и попытался скрыться от стражей правопорядка. В результате преследования экипаж задержал молодого лихача. Им оказался 19-летний местный житель с признаками сильного алкогольного опьянения. Предварительно установлено, что молодой человек не имел права управления транспортным средством данного вида.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали задержанного правоохранителям и вернулись к патрулированию улиц.
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