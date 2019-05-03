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В Шерегеше в пятый раз пройдет Экофест

15-16 июня на горнолыжном курорте Шерегеш в пятый раз пройдет экологический фестиваль «Шерегеш Экофест».

Как сообщает Турцентр Шерегеш, за время существования в фестивале в нем приняли участие 509 волонтеров,  которые собрали 3,5 КамАЗа мусора.

География участников: Таштагол, Шерегеш, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Кемерово, Междуреченск, Мыски, Иркутск, Томск, Владимир, Новосибирск, Барнаул, Марокко и Германия. 

В 2019 году  в работе Экофеста произойдут изменения:  фестиваль продлится два дня, для любителей бега состоится забег в популярном направлении Плоггинг, проживание в гостиницах предоставляется в ограниченном количестве, остальные, по желанию, могут разместиться в палаточном лагере.

Для участия в Экофесте необходимо зарегистрироваться на портале Турцентра Шерегеш sheregesh.su

 

Фото: Турцентр Шерегеш

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kuzbassnews.ru
03/05/2019
Общество
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