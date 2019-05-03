В Шерегеше в пятый раз пройдет Экофест

15-16 июня на горнолыжном курорте Шерегеш в пятый раз пройдет экологический фестиваль «Шерегеш Экофест».
Как сообщает
География участников: Таштагол, Шерегеш, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Кемерово, Междуреченск, Мыски, Иркутск, Томск, Владимир, Новосибирск, Барнаул, Марокко и Германия.
В 2019 году в работе Экофеста произойдут изменения: фестиваль продлится два дня, для любителей бега состоится забег в популярном направлении Плоггинг, проживание в гостиницах предоставляется в ограниченном количестве, остальные, по желанию, могут разместиться в палаточном лагере.
Для участия в Экофесте необходимо зарегистрироваться на портале Турцентра Шерегеш
Фото: Турцентр Шерегеш
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