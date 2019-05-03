В Шерегеше в пятый раз пройдет Экофест

15-16 июня на горнолыжном курорте Шерегеш в пятый раз пройдет экологический фестиваль «Шерегеш Экофест».

Как сообщает Турцентр Шерегеш , за время существования в фестивале в нем приняли участие 509 волонтеров, которые собрали 3,5 КамАЗа мусора.

География участников: Таштагол, Шерегеш, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Кемерово, Междуреченск, Мыски, Иркутск, Томск, Владимир, Новосибирск, Барнаул, Марокко и Германия.

В 2019 году в работе Экофеста произойдут изменения: фестиваль продлится два дня, для любителей бега состоится забег в популярном направлении Плоггинг, проживание в гостиницах предоставляется в ограниченном количестве, остальные, по желанию, могут разместиться в палаточном лагере.

Для участия в Экофесте необходимо зарегистрироваться на портале Турцентра Шерегеш sheregesh.su

Фото: Турцентр Шерегеш