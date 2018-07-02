В Шестаково состоялся фестиваль-конкурс народного творчества «В гостях у динозавра»

Межрегиональный фестиваль проходил в Чебулинском районе на берегу реки Кия на территории Шестаковского историко-культурного комплекса памятников археологии и палеонтологических местонахождений.

В программе фестиваля на верхней площадке Шестаковского Яра прошли конные бега, в которых приняли участие лошади и наездники из Чебулинского, Мариинского и Тисульского районов. Также в рамках фестиваля состоялись первенство Чебулинского муниципального района по греко-римской борьбе и дзюдо, спортивные соревнования по шахматам, шашкам и нардам.

Большой интерес вызвали интерактивные экскурсии «Шестаково – родина динозавров», которые провели научные сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея. Популярностью пользовался парк детских аттракционов, экскурсии в музейную комнату на прогулочном дилижансе и к местам раскопок на автомобиле «Газель».

В «городе мастеров» была представлена выставка-ярмарка с участием мастеров декоративно-прикладного творчества. Здесь же проводились мастер-классы по изготовлению сувениров. Тяжинский район представляли мастера декоративно-прикладного творчества Наталья Николаевна Емельянова и Дмитрий Михайлович Тарасенко. Они награждены Дипломами лауреата фестиваля-конкурса в номинации «Кладовая ремесел».

Для детей была организована работа детской игровой площадки с показом спектакля театра кукол «Лукоморье» (пгт Верх-Чебула), хороводами, играми, конкурсами, викторинами, народными забавами. На протяжении всей праздничной программы каждый желающий смог сделать фото на память с ростовыми куклами динозавра. Ценители русской кухни приняли участие в выставке-дегустации блюд «Стол русских угощений».

Любители спортивных состязаний приняли участие в соревнованиях по пляжному волейболу и поднятию гири. Также все могли помериться силами в бое мешками, перетягивании каната, сыграть в шашки, шахматы и нарды. Все желающие могли прокатиться верхом на лошади.

На главной сцене состоялся межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «В гостях у динозавра», в рамках которого выступления творческих коллективов проходили по номинациям: народное пение, инструментальное исполнительство и народная хореография. В нём приняли участие лучшие творческие коллективы из Кемеровской и Новосибирской областей, Красноярского края и Хакасии. От Тяжинского района выступили хор «Рябинушки» Акимо-Анненского СДК и хор «Сельские зори» Октябрьского СДК филиалов Центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности. Хор «Рябинушки» стал Дипломантом I степени, а хор «Сельские зори» – Дипломантом фестиваля-конкурса в номинации «Народное пение».

После окончания фестиваля-конкурса праздник продолжили выступления ансамбля народной музыки, лауреата всероссийских и международных конкурсов, ансамбля «Скоморохи» (город Кемерово), эстрадной группы «Шанс» (город Мариинск) и танцевально-развлекательная программа с участием вокально-инструментального ансамбля «Коктейль Молотова» (город Кемерово). Завершился праздник фаер-шоу с участием шоу-группы «Интеграл» (город Кемерово) и фейерверком.