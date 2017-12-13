В школах Тяжинского района прошла неделя профориентации «Профессиональная среда»

Для учащихся 5-х классов организовали спортивно-образовательный квест «Хочу все знать!».

Уже традиционным стал мастер-класс «Мастера своего дела» в 7-х и 8-х классах, где учителя технологии и родители знакомили учащихся с навыками рабочих профессий. В ходе игры Клуба веселых и находчивых шестиклассники представляли свои проекты, связанные с востребованными рабочими профессиями в Тяжинском районе.

В начальных классах дети рассказали о профессиях своих родителей. Ребята познакомились не только с современными профессиями, но и существовавшими ранее. Круглый стол «Есть такая профессия» раскрыл многообразие профессий для старшеклассников. Школьники встречались с представителями разных профессий: библиотекарем, медицинской сестрой, режиссером народного театра, оперуполномоченным отдела полиции, психологом, водителем, поваром.

Были организованы экскурсии на почту, в сельскую библиотеку и администрацию Преображенского сельского поселения. Специалист центра занятости населения Тяжинского района рассказала ребятам о необходимых сегодня профессиях и познакомила их с востребованными профессиями будущего.