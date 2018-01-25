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В школе искусств №37 поселка Малиновка состоялся концерт, посвященный 75-летию Кемеровской области «Славим край любимый»
Такое название мероприятия соответствует внутреннему состоянию каждого кузбассовца в преддверии юбилея. Зрители познакомились с историей родного края, вспомнили известных людей, прославивших нашу область, прозвучали замечательные стихотворения о Кузбассе, в фойе школы была организована художественная выставка, посвященная природе родного края. Творческие номера были представлены обучающимися хорового, хореографического, театрального отделений.
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