В школе искусств №37 поселка Малиновка состоялся концерт, посвященный 75-летию Кемеровской области «Славим край любимый»

В Киселевске 61-летний кузбассовец избил молодую возлюбленную В городе Киселевске Кемеровской области бойцами Росвагрдии был задержан 61-летний местный житель,...

В Кузбассе пьяный грузчик катался на угнанной машине Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, мужчина работал грузчиком.

В Кузбассе по решению суда закрыты шесть сайтов интим-услуг Прокуратура Кировского района Кемерова выявила шесть сайтов, на которых была размещена информация о...