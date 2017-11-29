В школьных библиотеках Тяжинского района прошла всероссийская неделя «Живая классика»

В мероприятиях всероссийской недели «Живая классика» приняло участие около 180 школьников.

Муниципальным куратором всероссийской недели «Живая классика» является методист информационно-методического центра Елена Владимировна Ефименко. Совместно с Фондом юных чтецов «Живая классика» школьным библиотекарям были предоставлены все необходимые методические материалы и рекомендации для проведения мероприятия.

Библиотекари проявили незаурядную выдумку и смекалку, добавляя свою «изюминку» при организации встреч с юными любителями классической литературы. Для учащихся средних и старших классов были организованы литературные встречи, посвященные творчеству Николая Островского, Льва Толстого, Федора Тютчева. Не обошлось и без книжных выставок, посвященных писателям–юбилярам 2017 года.

Для учащихся 9-х классов была проведена поэтическая встреча «На Родине моей повыпали снега», посвященная жизни и творчеству поэтов Кузбасса. Ребята каждую перемену с удовольствием спешили в библиотеку, чтобы поучаствовать в интересной викторине на знание героев классических произведений, написать сочинение-эссе, посвященное творчеству кузбасских писателей.

Презентации и видеоролики о конкурсе чтецов «Живая классика», который состоится весной 2018 года, никого не оставили равнодушными. Большинство ребят выразили желание в нем поучаствовать.