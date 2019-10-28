В Шорском национальном парке произошла встреча с косулей

В минувшую пятницу на территорию ФГБУ «Шорский национальный парк», расположенную по адресу: г.Таштагол, ул.Садовая, 8-а, внезапно из лесного массива выскочила косуля и, не торопясь, легкими прыжками пробежала через автомобильную парковку.

Оглядевшись вокруг, косуля остановилась у входных ворот, в следующее мгновение животное быстро метнулась в сторону леса. Быстрыми и грациозными прыжками преодолев кусты и скалистые отвесы, косуля скрылась в лесной чаще.

Заметив животное, я мигом отправилась за косулей. К моему сожалению, у меня не оказалось под рукой телефона, и мне не удалось запечатлеть пребывание животного на нашей территории. Хорошо, что на улице уже снег, следы лесной красавицы я все-таки сфотографировала. Увидеть красавицу косулю в городе - большая удача!

Елена Дударева, ФГБУ «Шорский национальный парк»