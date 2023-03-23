В сливках питьевых ультрапастеризованных с асептическим разливом массовой долей жира 10 % выявлено наличие фитостеринов обнаружены β-ситостерин, кампастерин и стигмастерин

06.02.2023 в рамках выполнения государственного пищевого мониторинга в испытательную лабораторию ФГБУ «Тверская МВЛ» поступила проба сливок питьевых ультрапастеризованных с асептическим разливом массовой долей жира 10 % Кузбасского производителя молочных продуктов ООО «Сибмол» для определения соответствия продукции Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013. Поступивших по ветеринарному сопроводительному документу 01.02.2023 в торговую сеть «Светофор» в городе Ржев, Тверской области в количестве 1440л.

28.02.2023 в результате исследования проб сливок выявлено наличие в составе фитостеринов, а именно: Бета-ситостерина, Кампестерина, Стигмастерина.

Фитостерины (растительные стерины, фитостеролы) - органические вещества присутствующие в растениях, выглядят как мягкий белый порошок с характерным запахом, нерастворимый в воде и растворимый в спирте, используются в медицине, косметике, в качестве пищевых добавок. Фальсификация определяется при анализе состава методом газовой хроматографии - если на хроматограмме есть пик β-ситостерина, это говорит о наличии в продукте растительных жиров, а остальные фитостерины лишь дополнительно подтверждают факт фальсификации.

Добавление растительных компонентов в производство молочной продукции неизбежно приводит к нарушению Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» ТР ТС 033/2013 в котором определено понятие «сливки» - молочный продукт (сырье), который произведен из молока и (или) молочных продуктов, представляет собой эмульсию молочного жира и молочной плазмы в котором массовая доля молочного жира составляет не менее 10 процентов. Молоко и молочная продукция должны сопровождаться информацией для потребителей, соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011) и дополнительным требованиям настоящего технического регламента.

Таким образом, маркировка, указанная производителем для потребителя на упаковке, не отражает действительности и является недостоверной в части ее маркировки, согласно требованию закрепленному ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»: маркировка пищевой продукции, должна быть понятной, легко читаемой, достоверной не вводить в заблуждение потребителей (приобретателей).

По данному факту Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в адрес производителя направлено информационное письмо о выявлении некачественной пищевой продукции с регламентированной необходимостью разработать программу мероприятий по недопущению оборота некачественной продукции статьей 38 Федерального закона от 27.12.2022 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». Объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства Российской Федерации, приостановлено действие декларации о соответствии продукции требованиям Евразийского экономического союза на 30 дней для предоставления в Управление доказательных материалов о соответствии продукции требованиям ТР ТС 033/2013.