В службе занятости населения Тяжинского района подведены итоги работы за 11 месяцев 2019 года

За январь-ноябрь 2019 года за содействием в поиске подходящей работы в центр занятости населения обратилось 1638 человек, трудоустроено 976 граждан, что составило 59,6 % от общего количества обратившихся.

Численность безработных граждан, состоящих на учете на 1 декабря 2019 года, составила 540 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 5,1 %. Коэффициент напряженности на рынке труда (отношение численности незанятых граждан к количеству вакансий) составляет 5 человек.

В центр занятости населения было заявлено 593 вакансии. Совместно с работодателями проведено 5 ярмарок вакансий. В них приняли участие 15 работодателей и 113 граждан ищущих работу.

В период поиска подходящей работы организовывались общественные работы. За 2019 год было заключено 36 договоров на организацию общественных работ на предприятиях района, где были временно трудоустроены 81 человек. Мероприятия по организации временных работ были проведены для граждан, испытывающих трудности в поиске работы. В них приняли участие 10 человек.

Для приобретения подростками навыков адаптации к условиям рынка труда, профилактики правонарушений среди граждан в возрасте от 14 до 18 лет, направления их активности на общественно значимые цели, были реализованы мероприятия по созданию временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. В итоге 50 подростков получили возможность работать на условиях, определенных законодательством о труде. Подростки занимались благоустройством, озеленением и очисткой территории.

На профессиональное обучение, переобучение и повышение квалификации были направлены 155 безработных граждан, 3 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до трех лет и 1 незанятый гражданин, которому в соответствии с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и который стремится возобновить трудовую деятельность. Обучение проходило по профессиям, востребованным на рынке труда: повар, электрогазосварщик, парикмахер, кассир торгового зала, швея, продавец продовольственных товаров, слесарь по ремонту автомобилей и др.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование направлено 15 граждан предпенсионного возраста.

Государственная услуга по профессиональной ориентации оказана 1305 гражданам, по психологической поддержке – 235 безработным. Услугой по социальной адаптации воспользовались 307 человек.

Содействие безработным гражданам в переезде для трудоустройства по направлению службы занятости населения развивает трудовую мобильность граждан. За отчетный период предоставлена финансовая поддержка при переезде в другую местность для временного трудоустройства 9 гражданам, трудоустроенным по профессии обработчик рыбы в ООО «Меридиан» (Сахалинская область).

В целях стимулирования создания новых рабочих мест и занятости населения проведена работа по содействию развитию предпринимательской деятельности и самозанятости безработных граждан района. Численность безработных граждан, открывших собственное дело - 5 человек. Им была оказана единовременная финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей. Основными видами деятельности, по которым безработные граждане открыли собственное дело, являются: деятельность парков отдыха и пляжей; разведение домашних животных; деятельность скульпторов, художников, художников-мультипликаторов, граверов, офортистов и т. д., работающих индивидуально; деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания; разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах.

Для выпускников образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы была организована стажировка, в которой приняли участие 6 человек.

С рядом работодателей у центра занятости населения сложилось плодотворное сотрудничество в рамках реализации мероприятий. Это администрация Тяжинского городского поселения (глава Николай Александрович Петраков), ГБУЗ КО «Тяжинская районная больница» (главный врач Денис Александрович Кузьмин), ООО «Бэлком» (директор Евгений Михайлович Федоров), ГПОУ «Тяжинский агропромышленный техникум» (директор Олег Алексеевич Белинский), ООО «Тяжинское пиво» (генеральный директор Александр Николаевич Ларин), ООО «Кузбасская энергосетевая компания Филиал «Энергосеть» пгт. Тяжинский» (директор Сергей Петрович Логинов), Тяжинское сельское потребительское общество (председатель Совета Борис Николаевич Божко), МАДОУ «Тяжинский детский сад № 3 «Золотой ключик» (заведующая Ольга Анатольевна Караульнова), МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (директор Оксана Васильевна Карабанова), ООО ОПХ «Новопокровское» (генеральный директор Роман Викторович Голофаев), ЗАО «Тяжинское ДРСУ» (генеральный директор Сергей Дмитриевич Григорович), ООО Мариинская автошкола «За рулем» (директор Евгения Викторовна Кривобокова), ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (генеральный директор Петр Иванович Куруч), ЧОУПО «Кемеровский кооперативный техникум» (директор Дмитрий Анатольевич Алференко), АНОДПО «Учебно-методический центр» Альтернатива» (генеральный директор Марина Александровна Алешина), МОООГО «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Тисульского района Кемеровской области (председатель Алексей Владимирович Осипов), ЧПОУУЦ «Сокол» (директор Григорьев Владимирович Станислав), ИП Зинаида Михайловна Тюрина, ИП Татьяна Евгеньевна Рапана, ИП Татьяна Тимофеевна Горбатова, ИП КФХ Станислав Анатольевич Росликов, ИП КФХ Валерий Анатольевич Росликов, ИП КФХ Степан Валерьевич Росликов.