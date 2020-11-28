В Сосновом бору в Кемерово подготовили лыжные трассы

Учащиеся СШОР № 3 уже начали тренировочный процесс. Для этого в Сосновом бору Рудничного района подготовили лыжные трассы протяженностью 1 и 2 км. Первые соревнования – городской открытый турнир по лыжным гонкам - состоятся 5 декабря.

Здесь ждут и любителей активного отдыха, заработал пункт проката. К услугам кемеровчан – лыжи любого размера, установлены шкафчики для хранения вещей. Трасса протяженностью 1 км освещена. По субботам с 9 до 13.00 организуют традиционную акцию «Все на лыжи!», инвентарь можно будет взять по льготной цене.