В строящемся ледовом дворце «Кузбасс» провели первую заливку льда

На пробное катание в ледовый дворец пригласили команду хоккейного клуба «Кузбасс», спортсменов-конькобежцев, а также ветеранов спорта — бронзового призера XIV Олимпийских игр 1984 года по конькобежному спорту Наталью Шиве и чемпиона XXIV летних Олимпийских игр 1988 года по спортивной ходьбе Вячеслава Иваненко.

Ранее строящийся объект посетили губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. Вице-премьер высоко оценил темпы и качество работ. Глава региона подчеркнул, что ледовый дворец в Кемерове — стратегическая для Кузбасса стройка, и хоккеисты выйдут на лед в начале 2021 года.

«Крытая арена «Кузбасс» площадью 64 тыс. кв. метров рассчитана на размещение шести тысяч зрителей. Здесь будут проходить тренировки сборных команд региона и России по хоккею с мячом и конькобежному спорту. Арена также трансформируется для занятий фигурным катанием, керлингом, боксом, дзюдо и другими видами спорта. Современное оснащение ледового дворца позволит готовить будущих чемпионов России, Европы, мира и Олимпийских игр, а также проводить здесь соревнования самого высокого уровня», — отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Мяус.

Ледовая площадка размером 179,7х70 м выполнена по олимпийским стандартам. Пробный лед залили, чтобы проверить исправность системы ледообразования. «Наваривать» лед здесь будут с применением особой технологии очистки воды, что сделает его более прочным. Пробное покрытие затем будет снято, чтобы строители могли завершить работы внутри дворца.

Сдача ледового дворца «Кузбасс» намечена на второй квартал 2021 года. Он выполнен по проекту специалистов проектного института «Кузбассгорпроект». Сооружение возведено без несущих металлических конструкций, с применением инновации кемеровских инженеров — деревянных арок, армированных металлом. Они способны выдержать сейсмическую нагрузку до восьми баллов и не подвержены коррозии. Пролеты сделаны из ангарской сосны. В Иркутске по аналогичному проекту кемеровских архитекторов возведен ледовый дворец «Байкал».