В Суслово отметили 285-летний юбилей села

Первое упоминание об этом населенном пункте датируется 1766 годом. Через село проходил Московский тракт, который был важен для развития Сибири. В ХIХ веке через село прошел транссибирский железнодорожный путь.

Центром празднования юбилея стала площадь Сусловского Дома культуры. Каждый смог найти себе занятие по душе. Так здесь прошли спортивные соревнования по волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната и поднятию гири. Были организованы фотозоны, торговые ряды, выставки мастериц декоративно-прикладного творчества.

Юные гости веселились на площадках с аттракционами и участвовали в спортивных состязаниях. С музыкальными поздравлениями выступили коллективы художественной самодеятельности Мариинского округа.