Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Суслово отметили 285-летний юбилей села

Первое упоминание об этом населенном пункте датируется 1766 годом. Через село проходил Московский тракт, который был важен для развития Сибири. В ХIХ веке через село прошел транссибирский железнодорожный путь.
Центром празднования юбилея стала площадь Сусловского Дома культуры. Каждый смог найти себе занятие по душе. Так здесь прошли спортивные соревнования по волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната и поднятию гири. Были организованы фотозоны, торговые ряды, выставки мастериц декоративно-прикладного творчества.
Юные гости веселились на площадках с аттракционами и участвовали в спортивных состязаниях. С музыкальными поздравлениями выступили коллективы художественной самодеятельности Мариинского округа.

Общество
Мариинск
kuzbassnews.ru
17/07/2022
Общество
Мариинск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus