В Таштаголе прокладывают технологическую дорогу для застройки новой улицы

Loading...
же вторую неделю на новой улице Дюкарева работает техника, специалисты бульдозером срезали почвенный слой, прокопали придорожную канаву, начали завозить и разравнивать щебень, укладывать водопропускные трубы.
Глава района Владимир Макута поставил задачу к концу месяца закольцевать технологическую дорогу с основной, а затем проложить еще 2 км в противоположную сторону. Это позволит жителям начать строительство домов уже в текущем году.
Фото: пресс-служба АКО
Главные новости
Популярное за месяц
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Местный житель прилег отдохнуть возле железнодорожных путей. Около 11 часов вечера 23 июля на...
|
Кузбасс оказался на четвёртом месте в Сибири по уровню зарплат. В тройке лидеров — Красноярский...
|
В 2018 году в Кузбассе от отравления наркотиками умерли 200 человек. В 2017-м было зафиксировано...
|
В южной столице Кузбасса местного жителя признали виновным в неуважении к власти. Горожанин...