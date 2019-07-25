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В Таштаголе прокладывают технологическую дорогу для застройки новой улицы

же вторую неделю на новой улице Дюкарева работает техника, специалисты бульдозером срезали почвенный слой, прокопали придорожную канаву, начали завозить и разравнивать щебень, укладывать водопропускные трубы.

Глава района Владимир Макута поставил задачу к концу месяца закольцевать технологическую дорогу с основной, а затем проложить еще 2 км в противоположную сторону. Это позволит жителям начать строительство домов уже в текущем году.

 

 

Фото: пресс-служба АКО

Общество
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Таштагол
kuzbassnews.ru
25/07/2019
Общество
Топ
Таштагол
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