В Таштаголе росгвардейцы рассказали школьникам, как обезопасить себя на улице и дома

В Таштаголе в рамках традиционного месячника безопасности бойцы Росгвардии вневедомственной охраны встретились с шестиклассниками городской школы № 9. Прапорщик Геннадий Сивков и сержант Игорь Антошин рассказали об опасностях, которые могут поджидать юных горожан на улицах и дома.

Стражи правопорядка напомнили детям, что никогда не следует открывать двери незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками полиции. Особое внимание было обращено на поведение детей на улице. Росгвардейцы предупредили школьников, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Они могут оказаться злоумышленниками.

Бойцы призвали ребят быть бдительными и осторожными при обнаружении подозрительных лиц и предметов на территории школы. Кроме этого, стражи правопорядка рассказали учащимся о своей службе в Росгвардии. Шестиклассники узнали, что их родная школа находится под защитой силового ведомства и в случае опасности бойцы первыми прибудут на помощь.