Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

В Таштаголе росгвардейцы рассказали школьникам, как обезопасить себя на улице и дома

    В Таштаголе в рамках традиционного месячника безопасности бойцы Росгвардии вневедомственной охраны встретились с шестиклассниками городской школы № 9. Прапорщик Геннадий Сивков и сержант Игорь Антошин рассказали об опасностях, которые могут поджидать юных горожан на улицах и дома.

    Стражи правопорядка напомнили детям, что никогда не следует открывать двери незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками полиции. Особое внимание было обращено на поведение детей на улице. Росгвардейцы предупредили школьников, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Они могут оказаться злоумышленниками.

    Бойцы призвали ребят быть бдительными и осторожными при обнаружении подозрительных лиц и предметов на территории школы. Кроме этого, стражи правопорядка рассказали учащимся о своей службе в Росгвардии. Шестиклассники узнали, что их родная школа находится под защитой силового ведомства и в случае опасности бойцы первыми прибудут на помощь.

Образование
Общество
Таштагол
kuzbassnews.ru
20/02/2020
Образование
Общество
Таштагол
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбасскими полицейскими было выявлено около 30 тысяч миграционных нарушений
По итогам всех проведённых проверок было выявлено около 2 тысяч фактов незаконного привлечения...
В Кузбассе будет достроена Крапивинская ГЭС
Представители РусГидро полагают, что на доведения объекта до эксплуатационного состояния...
В Кузбассе уничтожили более 70 килограммов опасного мяса
В результате в отношении виновных лиц составили пять протоколов по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ, восемь...
В Кузбассе прогнозируют потепление до +5 градусов
Синоптики прогнозируют в последний рабочий день небольшой, местами умеренный и мокрый снег, метели...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus