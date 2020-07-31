В Таштаголе росгвардейцы задержали находящегося в федеральном розыске рецидивиста

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Накануне в Таштаголе в ходе отработки одного из возможных мест нахождения скрывающегося от суда злоумышленника экипаж Росгвардии вневедомственной охраны задержал 24-летнего местного жителя. Ранее судимый за кражу и грабеж молодой человек находился в розыске по обвинению в имущественном преступлении.
По предварительной информации, горожанин присвоил денежные средства и похитил строительный инструмент своего работодателя. С июня молодой человек скрывался от правосудия в других регионах области и был объявлен в федеральный розыск. Сотрудники Росгвардии, получив оперативную информацию, задержали разыскиваемого молодого человека по одному из адресов.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали рецидивиста инициаторам розыска.
31/07/2020
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