В Таштаголе росгвардейцы задержали вооруженного ножом мужчину, который угрожал расправой своей супруге

В вечернее время в городе Таштагол экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в городской парк, в котором неизвестный мужчина с ножом угрожал посетительнице. Об инциденте правоохранителям сообщил работник объекта.

На месте происшествия росгвардейцы обнаружили 46-летнюю потерпевшую, которая рассказала, что злоумышленником был ее супруг. По предварительным данным, горожанка вместе с дочерью гуляла в парке, когда к ней подошёл муж в алкогольном опьянении. Между супругами случился конфликт, в результате злоумышленник достал нож и стал грозить потерпевшей расправой. Женщина позвала на помощь, после чего дебошир скрылся.

Росгвардейцы установили приметы мужчины и приступили к поиску. В одном из дворов стражи правопорядка обнаружили и задержали в ходе преследования подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 51-летний местный житель.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину правоохранителям.