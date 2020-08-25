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В Таштаголе росгвардейцы задержали вооруженного ножом мужчину, который угрожал расправой своей супруге

    В вечернее время в городе Таштагол экипаж Росгвардии вневедомственной охраны прибыл в городской парк, в котором неизвестный мужчина с ножом угрожал посетительнице. Об инциденте правоохранителям сообщил работник объекта.

    На месте происшествия росгвардейцы обнаружили 46-летнюю потерпевшую, которая рассказала, что злоумышленником был ее супруг. По предварительным данным, горожанка вместе с дочерью гуляла в парке, когда к ней подошёл муж в алкогольном опьянении. Между супругами случился конфликт, в результате злоумышленник достал нож и стал грозить потерпевшей расправой. Женщина позвала на помощь, после чего дебошир скрылся.

    Росгвардейцы установили приметы мужчины и приступили к поиску. В одном из дворов стражи правопорядка обнаружили и задержали в ходе преследования подозреваемого. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 51-летний местный житель.

    Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали мужчину правоохранителям.

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
25/08/2020
Происшествия
Таштагол
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Новости Кузбасса

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