В Таштаголе росгвардейцы задержали злоумышленника, который госномерами повредил автомобиль горожанина

В Ленинске-Кузнецком установят новое колесо обозрения В Ленинске-Кузнецком установят новое колесо обозрения. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил...

Кузбассовцам рассказали, необходимо ли школьникам носить маски Сегодня в региональном Министерстве образования ещё раз напомнили: маски для школьников только по...

Коронавирус подтвердился у кадетов президентского училища в Кузбассе Представитель надзорного ведомства пояснила, что диагноз у нескольких ребят подтвердился еще до...