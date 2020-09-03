В Таштаголе росгвардейцы задержали злоумышленника, который госномерами повредил автомобиль горожанина
Ранним утром в городе Таштагол экипаж Росгвардии вневедомственной охраны получил информацию о местонахождении подозреваемого, который накануне разбил автомобиль марки «Тайота Королла».
Предполагаемого виновника 35-летнего местного жителя, ранее судимого за нарушение неприкосновенности жилища и угрозу убийством, росгвардейцы задержали на городской автомойке. Задержанный признал вину.
По предварительной информации, подозреваемый на почве личной неприязни оторвал от автомобиля потерпевшего госномера и с их помощью повредил зеркала заднего вида, а также боковое стекло, после этого злоумышленник скрылся.
Для дальнейшего разбирательства мужчину с признаками алкогольного опьянения росгвардейцы передали правоохранителям.
03/09/2020
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