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В Таштаголе росгвардейцы задержали злоумышленника, завладевшего чужим автомобилем

В ночное время в Таштаголе экипаж Росгвардии вневедомственной охраны на маршруте патрулирования заметил компанию граждан, которые звали стражей правопорядка на помощь. На месте происшествия росгвардейцы обнаружили застрявший в ливневой канаве отечественный автомобиль ВАЗ-2113. В салоне машины находился молодой человек с признаками алкогольного опьянения.

Росгвардейцы выяснили, что за рулем «Лады» находился злоумышленник, который похитил транспортное средство со двора жилого дома. По предварительной информации, он проник в припаркованное авто, запустил двигатель, соединив провода, после чего попытался скрыться. Проезжающий мимо ВАЗ с неизвестным за рулем заметил брат автовладельца в компании приятелей, которые побежали за машиной.  Въезжая со двора, злоумышленник не справился с управлением, въехал на обочину, угодив в ливневую канаву.

Стражи правопорядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 21-летний местный житель. Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали молодого человека правоохранителям.   

Происшествия
Таштагол
kuzbassnews.ru
27/05/2020
Происшествия
Таштагол
Новости Кузбасса

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