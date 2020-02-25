В Таштаголе стартовал чемпионат РФ орнолыжному спорту

В Таштаголе стартовали чемпионат РФ среди мужчин и женщин и первенство РФ среди юниоров и юниорок по горнолыжному спорту.
Участие в чемпионате России среди мужчин и женщин и первенстве России среди юниоров и юниорок по горнолыжному спорту принимают команды из 18 регионов – свыше 200 ведущих спортсменов России, в том числе 13 кузбасских горнолыжников.
Параллельно с национальным чемпионатом проходят старты FIS (Международной федерации лыжного спорта). В Кузбасс приехали горнолыжники из Сербии, Аргентины, Казахстана, Великобритании, Республики Беларусь.
По результатам первого дня в дисциплине слалом-гигант чемпионкой России стала мастер спорта международного класса Анастасия Силантьева (Новокузнецк). Тренируют победительницу Алексей Ченцов.
Соревнования завершатся 27 февраля.
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