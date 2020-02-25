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В Таштаголе стартовал чемпионат РФ орнолыжному спорту

В Таштаголе стартовали чемпионат РФ среди мужчин и женщин и первенство РФ среди юниоров и юниорок по горнолыжному спорту.

Участие в чемпионате России среди мужчин и женщин и первенстве России среди юниоров и юниорок по горнолыжному спорту принимают команды из 18 регионов – свыше 200 ведущих спортсменов России, в том числе 13 кузбасских горнолыжников.

Параллельно с национальным чемпионатом проходят старты FIS (Международной федерации лыжного спорта). В Кузбасс приехали горнолыжники из Сербии, Аргентины, Казахстана, Великобритании, Республики Беларусь. 

По результатам первого дня в дисциплине слалом-гигант чемпионкой России стала мастер спорта международного класса Анастасия Силантьева (Новокузнецк). Тренируют победительницу Алексей Ченцов.

Соревнования завершатся 27 февраля.

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kuzbassnews.ru
25/02/2020
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