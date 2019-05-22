В Таштаголе выбрали Красу Шории

В Таштаголе прошел конкурс красоты и таланта «Краса Шории-2019».
В этом году конкурсе участвовало 5 представительниц шорской национальности в возрасте от 17 до 25 лет из Мысков, Новокузнецка, Междуреченска и Таштагола.
На первом этапе «ЧАЙЗАН ҚЫС ПОЙЫМ!» («Я – КРАСИВАЯ!») девушки представили визитную карточку, традиционный женский шорский костюм и поделились жизненным девизом на шорском языке. Вторым этапом «КÖРГУСЧИНЧООГАШТАР» («Художественное слово») конкурсантки представили театрализацию отрывка из шорского героического эпоса, произведений шорских литераторов и народных сказок. На третьем этапе «ТАНДЫР» (Творческий конкурс) участницы исполнили хореографическую композицию с использованием традиционных тюркских танцевальных элементов. Финальный этап «МЕЕҢТОРҒУ КÖГНЕГИМ» («Мое шелковое платье») предполагал дефиле в вечерних нарядах.
В результате приз зрительских симпатий и звание «Ақ мончуқ» Қыс (Девушка «Жемчужина») получила Валерия Башева (Таштагол), «Таң чарық» Қыс (Девушка «Утренняя заря») – Дарья Кадымаева (Новокузнецк), «Чарық чылтыс» Қыс (Девушка «Яркая звезда») получила Наталья Топакова (Междуреченск), «Чайзан» Қыс (Девушка «Обаяние») была признана Алина Акулякова (Мыски).
Титул «Кен қыс» «Краса Шории-2019» и корону победительницы вручили Напазаковой Диане – студентке 2 курса ГПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум».
Фото: пресс-служба АКО
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