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В Таштагольском районе два подростка забили гвоздодером родителей одного из них

В октябре 2016 года во время распития спиртного 17-летний подросток рассказал 18-летнему приятелю о плохих отношениях с матерью и отчимом, а затем предложил решить его проблему взаимоотношений с родителями кардинальным способом – убить их.

Пьяный приятель согласился помочь другу в «его проблеме» и молодчики отправились в дом, где спали родители подростка.

Пока 18-летний наносил потерпевшим удары по голове гвоздодером, найденным в сарае, сын освещал фонарем темную комнату. После убийства, на автомашине отчима они уехали в Новокузнецк, где катались по городу, затем подросток не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Злоумышленники сожгли верхнюю одежду и мобильные телефоны. Их заметили охранники рядом стоящего предприятия, они дали им денег, чтобы те на автобусе уехали домой, а сами позвонили в полицию  и сообщили, что у дороги брошенный автомобиль.

К этому моменту тела убитых были обнаружены и полицейские получили ориентировку на автомобиль и подозреваемых. Стражи порядка задержали парней, гуляющих в центре Новокузнецка без верхней одежды, для установления личности.

Выяснилось, что первой забеспокоилась мать 18-летнего парня: сын не пришел домой ночевать. Она вместе с соседкой пошла к дому потерпевших, так как знала, что он накануне общался с мальчиком из этого дома. Увидев через окно неестественное положение потерпевших на кровати, женщины вызвали сотрудников полиции, которые обнаружили тела 43-летнего мужчины и 44-летней женщины с многочисленными повреждениями в области головы.

В ходе предварительного следствия 17-летний обвиняемый вину признавал, сотрудничал, а его подельник от первоначальных признательных показаний впоследствии отказался, вину не признает.

При изучении личностей обвиняемых выяснилось, что характеризовались они исключительно с положительной стороны, являлись студентами колледжей, ранее не судимы.

По уголовному делу проведено 19 судебных экспертиз, допрошено 20 лиц, внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Проведенными по делу судебными психолого-психиатрическими экспертизами установлено, что обвиняемые являются вменяемыми, никакими психическими заболеваниями не страдают, в момент совершения преступления своим действиям отдавали отчет, в принудительных мерах медицинского характера не нуждаются.

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kuzbassnews.ru
20/05/2017
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